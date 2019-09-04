「實質棄瑜」必會落實…黃創夏：國民黨灰飛煙滅已在彈指間

2019-09-04 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜近期民調不斷下滑，「換瑜」風聲四起，國民黨主席吳敦義則強調不會「換瑜」。對此，資深媒體人黃創夏今日（4日）在臉書表示，「型式換瑜」雖然不可能，「實質棄瑜」必定會落實，而和韓國瑜綁成命運共同體的國民黨「灰飛煙滅已在彈指之間」。

黃創夏在臉書表示，「換瑜」雖是假議題卻成為一種「渴望」，他引用媒體民調分析，在泛藍選民中，僅有65.5％「不贊成換瑜」，26.7％支持則「支持換瑜」，換言之，泛藍選民力挺韓國瑜選下去的，已經不到三分之二。

黃創夏指出，依據最近的民調，「不信任」韓國瑜的竟有63％，而認為「最不能接受當總統」的，韓國瑜也有59.2％，換言之，高達6成的全台灣公民「受不了韓國瑜」。

黃創夏表示，若郭台銘宣布參，所謂的「棄韓保郭」卻將成氣候。他說，影響選舉勝負的關鍵從來不是「被喜歡」而是「被討厭」，台灣選民基本上是厚道，對於公眾人物也許會不滿意，但直接表達「不喜歡」感覺很失禮，所以就算「不滿意」指標往往會過半，但「討厭」指標鮮少超過3成，韓現在國瑜竟然已經是6成，天仙難救。

黃創夏說，在近幾個月的瘋狂造神下，國民黨已經是非韓國瑜不可。如今連韓都垮了，「換瑜」已經成了一種心態，且會繼續發酵，「型式換瑜」雖然不可能，「實質棄瑜」必定會落實，而和韓國瑜綁成命運共同體的國民黨，灰飛煙滅已在彈指之間。

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