管中閔遭懲戒 韓競辦：這不是國家機器 什麼是國家機器

2019-09-03 20:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕台大校長管中閔擔任政務官期間為媒體寫社論，違法兼職，遭申誡處分，韓國瑜競選辦公室傍晚聲明，質疑民進黨黑手入校園、卡管後追殺管，競辦質疑，蔡政府清查管校長報稅資料、出入境資料，但都查無不法，只好隨意羅織罪名，這不是國家機器？什麼是國家機器？

韓國瑜競辦指出，司法院及銓敘部函釋說得很清楚，公務員受邀投稿媒體專欄文章並不違法，但公務員懲戒委員會卻在昨天下午對管中閔校長做出申誡處分，理由居然是管校長在擔任政務官期間受邀撰寫社論，所以涉及違法兼職，這是非常離譜的事情。

韓競辦說，之前動用國家機器卡管，遲遲不同意校長上任，現在又派出公務員懲戒委員會這殺手，繼續追殺管校長，根本把司法院及銓敘部的函釋當廢紙。

競辦質疑，蔡政府清查管校長的報稅資料、出入境資料，但都查無不法，所以只好隨意羅織罪名，這不是國家機器？什麼是國家機器？

競辦認為，管中閔校長跟韓國瑜市長，都受到民進黨同等對待，遭受惡意抹黑，但民進黨始終查無不法，只好任意抹黑造謠，但韓市長與管校長就像管校長常說的，做爺們沒在怕。

競辦強調，中華民國是民主自由多元開放的國家，主權在民，我們相信人民才是我們的老闆，民眾的眼睛是雪亮的，很多事情他們看在眼裡，直到決定那天，一定會做出正確的決定。

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