阿扁萬巒簽書會 酸老農津貼加碼「連買顆滷蛋都不夠」

2019-09-03 17:53

〔記者邱芷柔／屏東報導〕前總統陳水扁今天下午應屏東縣議員、現任一邊一國行動黨中常委潘長成邀請，到萬巒鄉新和宮廟口舉行新書簽書會，陳水扁除了上香祭拜神農大帝，簽書會後也喊話要幫農民發聲，並直酸蔡英文政府的「老農津貼加碼」沒有誠意，「平均1天不到10元，連買顆滷蛋都不夠！」

陳水扁說，明年起政府要調漲老農津貼至7550元，比現行7256元僅多294元，平均一天不到10元，一顆滷蛋也買不起，政府怎麼可以跟老農民計較小確幸？老農津貼是民進黨爭取來的，「阿扁有辦法在總統任內增加3000，現在的政府也有義務增加3000元。」

陳水扁除了細數老農津貼至現在有7000多元的由來，也主張老農津貼增加至1萬，他說，老農津貼是由民進黨開始推動，當年從3000元提高到6000元的過程，更是他執政時期分年加碼，他認為，民進黨有義務「比照阿扁時代」，把老農津貼提高到1萬元，他接下來會透過臉書粉絲團、簽書會活動等機會，繼續為大家發聲。

這場簽書會訂於今天下午2點開始，現場下起午後雷陣雨，但逾百名熱情扁迷仍到場力挺，對於粉絲要求拍照來者不拒，面對記者問及政治問題，陳水扁則笑而不答，現場有粉絲一口氣買下12本書，也有大學生拿出家裡珍藏的總統就職紀念幣給陳水扁簽名，簽書將近1個小時後，陳水扁拿起麥克風感謝在場鄉親支持，並抒發支持老農津貼加碼至1萬的想法。

潘長成說，這場簽書會是第一場，接下來會繼續規劃邀請阿扁總統到內埔、潮州等地與粉絲見面。

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