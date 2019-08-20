公文PK賽》阿扁酸韓國瑜：不可能「脫褲子圍海」

2019-08-20 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（19）日中午特開臉書直播，將與自己同高的公文堆出來，邀蘇揆「PK」公文量，引發網友熱議。對此，前總統陳水扁今日在臉書發文表示，他想到電視劇的雍正批公文批到「過勞死」，還強調，民選市長是有任期的，不可能「脫褲子圍海」，選總統與做市長「魚與熊掌是不可兼得」的！

陳水扁今日在臉書「新勇哥物語」發文，「PK批公文」一事讓他想到電視劇的雍正，是中國史上最認真批公文的皇帝，在位13年，最後「過勞死」，所謂「日理萬機」是騙人的。

陳水扁對韓邀蘇揆「PK」公文量表示，如果蘇貞昌每天要批堆起來跟人一樣高的公文，那不是好現象，這代表權力一把抓，不敢分權、放權、授權，而韓國瑜說「我們的公文調出來，也是跟我一樣高」，其實裡頭很多是「韓粉的來信」，也非公文，代表真的不太看公文。

陳水扁引用日前陳致中臉書的PO文，認為韓國瑜無心市政、只想選總統，所以才會執政232天，平均一天不到1個行程，公開視察參訪行程也是每3天才有1個，還指市府新聞局事後回應「許多不公開的內部會議和活動行程沒有列入」一說，暗酸「問題是拿得出來的都公布了，不敢公開的難免被推想是選舉行程」？

最後陳水扁提醒，韓國瑜「要小心身體，不要累癱了」，選總統比選市長辛苦很多，「萬曆皇帝可以28年不上朝，民選市長是有任期的」，不可能「脫褲子圍海」，選總統與做市長，「魚與熊掌是不可兼得」的！

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