藍營控將氣爆善款變市府小金庫 李瑞倉3點聲明澄清

2019-09-03 17:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕 國民黨立委許淑華等人今天召開記者會，質疑高雄氣爆善款遭挪用，前市長陳菊放任前高市府秘書長李瑞倉隻手遮天、將善款變為高雄市府小金庫？李瑞倉透過管道發出3點聲明，強調藍營說法並非事實。

韓國瑜競選總部日前質疑前高雄市長陳菊團隊「濫用善款、糟蹋善心」，韓競辦今天再列舉善款使用項目，發現高雄氣爆善款遭挪用，除了陳菊放任前高雄市政府秘書長李瑞倉隻手遮天，將善款變為高雄市府小金庫，更成為高官出國旅遊考察、協助民進黨籍縣市首長候選人的資金。

李瑞倉今天透過管道，發出3點聲明澄清，首先，高雄氣爆案經費核銷，是由市府內部主辦單位和會計單位層層嚴格審核，再送往當時專案經費委員會審議通過，並非秘書長（李瑞倉當時擔任高市府秘書長）的職權。

再者，關於氣爆案經費支出規定，就立法技術而言，有條列式和概括式兩種，前者優點在於能明確規範單一事項，但缺點則是不夠周延，故法制作業上，乃先有條列式規定，再輔以概括式規定，以求周全、合理、可行。

惟概括式規定並非可任意擴充解釋，法制上必須與立法目的本旨相符，更不得牴觸勸募條例及災害防救法之相關規定，故本案作業過程在立法法制政策和實務執行上，均恰當無違，類似行政規章不可勝數，如財團法人社會福利慈善事業基金會捐助章程、新北市處理八仙塵爆案的專款作業要點（第5條第5項） 、花蓮縣處理震災的作業要點（第4條第8項…），亦都有條列規定再加概括規定情形。

第三，市府秘書長（事務官 職責之一是審閱文稿，藍營質疑他「大筆一揮，擅自修改有關氣爆民間捐款專戶設置管理及運用作業要點第四款第10條」一事並非事實，當時純就高雄市社會局原草擬內容作文字修正，以求其文意暢通，並符法制作業通例，其過程除已有主辦單會與會辦單位詳為草擬研議，草案亦需提報市政會議審議始能通過，秘書長不可能擅自決定。

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