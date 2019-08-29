藍營質疑氣爆善款使用 花媽怒嗆「不要在高雄的傷口上灑鹽」

2019-08-29 14:22

〔記者黃佳琳、楊淳卉／綜合報導〕國民黨多位高市議員和立委許淑華、孫大千今針對高雄氣爆善款問題再提疑點，許、孫質問前高雄市長陳菊，氣爆善款運用草案當年在8月12日市政會議9點開始審議，陳菊市長主持2分鐘後就離去，請陳菊說明這麼重要的會議跑去哪？

陳菊透過臉書發文指出，她要嚴正聲明氣爆的每一分善款都依法使用，已經經歷過不同機關無數次的檢驗，有人以模糊是非的語言，將氣爆作為選舉操作的籌碼，令人憤怒、遺憾。

陳菊指出，2014年8月12日市政會議請假是為陪同當時的行政院長江宜樺赴災區勘災，高雄氣爆是高雄人心中沈重的傷痛，請不要再為了選舉，用扭曲事實的言語，在高雄的傷口上灑鹽。

高雄氣爆發生至今已經5年，陳菊說，所有善款的運用都依法申報並經內政部、衛福部查核，所有的復原工作也都如期如質完成，她和市府團隊願意接受外界的所有檢驗，坦蕩以對，但絕不接受有人一再把高雄人的傷痛當成選舉的提款機，甚至一再用不實的惡意指控來欺騙社會大眾。

陳菊表示，在高雄市長任內，她非常重視每週二早上的市政會議，因為所有局處首長都必須到場討論重大市政決策，如非重要行程，她極少遲到早退，更不會恣意更改時間，12年來都是如此。

然而，今天某總統候選人陣營及立委參選人，竟然質疑她提早從市政會議離席是為了規避法規審查。陳菊強調，當天是氣爆發生後第12天，許多救災復原工作仍在進行，市府團隊更是日以繼夜、全力和時間搶命。

當天她必須趕往現場陪同當時的行政院長江宜樺勘災，同時向江院長表達希望中央多給予高雄救災的相關支援，要求中央的重建預算可以一次到位，而不是不顧高雄市民感受而堅持所謂「不立專法、不編特別預算，也不設專責機構」的三不底線。

令人遺憾的是，該陣營及立委參選人竟然在未詳加查證的情況下開記者會作此不實指控，她相信社會大眾的智慧，一定會用手中的選票對如此不堪的問政品質表達最大的抗議

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