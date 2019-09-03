台索頻傳邦交不穩 我洽邀索國亮點人物訪台

2019-09-03 12:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕外媒昨報導指出，索羅門外交政策專案小組最快可能在本週做出是否轉向的決定。外交部今天表示，索國政壇與廣大民眾多數支持與台灣維持關係；涉外高層並強調，台索邦交穩固，我方也正在積極洽邀索國高層官員訪台。

「路透社」與「南華早報」昨報導指出，索羅門部長級的外交政策專案小組日前與北京會晤，最快可能在本週做出是否外交轉向的決定。外交部昨說明，台索互動正常，且根據我方掌握資訊，索羅門政府決策是整體通盤考量，小組評估報告並非唯一、也不是最終的決策參考依據。

外交部亞太司副司長張均宇今天在例會上回應說明，台灣與索羅門建交36年來，結識許多好朋友，包括政治菁英和廣大民眾，就基本面而言，支持與台灣維持關係在政壇和民間都是佔多數的。

張均宇並舉例說，目前不僅既有合作計畫進度順利，在長遠未來也將繼續與索國諮商，相信索國政要和民間會認知到和台灣維持外交關係，才符合索羅門長遠利益。

張均宇也羅列，索國國會議長歐提8月初率議員團來台參加APPU，總理蘇嘉瓦瑞於8月中與外長吳釗燮在PlF會晤見證互免簽證協定簽署，以及前總理何瑞朗與15位議員發表支持台索邦誼聲明等，從這些發展看來，「我們對台索邦誼評估是朝向正面發展」。

涉外高層今亦強調，台灣與索羅門的邦交「穩固」，我方也正在積極邀請索國高層官員訪台。

對於邀訪高層一事，張均宇則謹慎回應說，其實兩國作為邦交國，當然歡迎索羅門朋友有機會到台灣走一走，與我方就合作計畫與區域情勢等雙邊共同關切事項交換意見。當然也歡迎未來所謂「亮點人物」訪台，交換意見以外，相信也能發揮重申支持兩國邦誼的效果。

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