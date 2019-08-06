索羅門議長、外委會主席率團訪台 印證台索邦誼穩固

屢傳邦交不穩的索羅門群島，由索羅門議長歐提（Patteson Oti）與外委會主席小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Junior）領銜，組成8人議員團特地來台參與區域盛會，對支持台灣與索羅門邦誼的意涵不言自明。（取自索羅門大使館臉書）

2019-08-06 21:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕「亞太國會議員聯合會」（APPU）年會今正式揭開序幕，屢傳邦交不穩的索羅門群島，由索羅門議長歐提（Patteson Oti）與外委會主席小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Junior）領銜，組成8人議員團特地來台參與區域盛會，支持台索邦誼意涵不言自明。涉外人士今表示，幾位索國政壇重量級人士訪台，若沒有索國總理蘇嘉瓦瑞的同意是不可能的，「這就是友好訊號」。

中國上月底再次向我太平洋友邦索羅門群島釋出訊息，「歡迎加入太平洋大家庭」，籲索羅門儘快做（轉向）決定，使我國與索羅門邦誼再生波瀾。

不過，值此之際，我國時隔5年再次舉辦「亞太國會議員聯合會」（APPU）年會，不僅6個太平洋友邦都派出代表團參會，索羅門群島更是由索羅門議長歐提（Patteson Oti）與外委會主席小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Junior）領銜，組成8人團特地來台，對支持台灣與索羅門邦誼的意涵不言自明。

涉外人士今表示，幾位索國政壇重量級人士訪台，若沒有索國總理蘇嘉瓦瑞的同意是不可能的，「這就是友好訊號」。

對於索羅門新政府為檢視外交關係，在選後組成專案小組評估訪察一事，涉外人士指出，該小組已到訪萬那杜、斐濟、東加與薩摩亞，目前正在巴布亞紐幾內亞考察，而這些都是中國的南太邦交國，預料之後將轉往北京訪問。

該人士分析說，索羅門主流民意支持台灣，該專案小組則是為了安撫少數寄望與中國建交的議員而成立，「在索國國會佔極少數」。且成立此專案小組，已在索國國內惹議，我方也判斷，索國可能會再另組一個評估小組來台，以回應與台灣維持邦交的「傳統主流意見」。

該人士進一步透露，我方與索國高層保持頻繁聯繫，最近一次我駐外人員七月才和蘇嘉瓦瑞會面，談論雙邊關係進展。此外，我方也正在積極準備洽邀索國高層訪問台灣，可望接續此次的議員團，在可預見的未來內，平衡親中專案小組風波，消除外界對台索邦誼的疑慮。

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