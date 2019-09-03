傳與索羅門邦交生變 外交部：互動正常

2019-09-03

〔記者呂伊萱／台北報導〕外媒昨報導指出，索羅門部長級的外交政策專案小組日前與北京會晤，最快可能在本週做出是否外交轉向的決定。外交部昨說明，台索互動正常，且根據我方掌握資訊，索羅門政府決策是整體通盤考量，小組評估報告並非唯一、也不是最終的決策參考依據。

索國小組報告 非決策依據

我太平洋友邦索羅門群島邦交生變傳聞不斷。「路透」與「南華早報」等外媒昨報導指出，索羅門在四月大選過後組成部長級專案小組，八月中旬與北京就外交轉向展開會談。索羅門群島國會外交委員會主席肯尼羅瑞在報導中表示，小組可能最快於本週提出相關報告。

據了解，八月中旬訪問中國的索羅門群島人士，包括專案小組國會議員及非屬該小組的功能性部會部長，如交通、財政、商工、基礎建設、省政及鄉村發展部。

「路透」報導同時指出，索國政府內部在棄台投中的外交轉向上意見分歧，專案小組顯然傾向北京，但不排除最終結果出人意表的可能性。索羅門群島中國友好協會聲明也表示，目前仍不清楚索羅門政府會同意轉與中國建交，或是維持現狀。

肯尼羅瑞昨並透過議會發布訊息，指外交委員會基於職權啟動是否外交轉向的調查，九月將召開公聽會，委員會最遲並將於十月底前提交報告給議會。

外交部發言人歐江安昨說明，根據外交部掌握資訊，索羅門政府在進行評估時，同時參考跨黨派小組報告與其他政府部門的專業意見，做整體性的通盤考量。索羅門政府的相關決策也必須與內閣及國會商議，因此專案小組評估報告並非唯一、也非最終的決策參考依據。

歐江安並補充說，台索兩國近期互動正常，索國國會議長八月初率議員團來台參加「亞太國會議員聯合會」，總理蘇嘉瓦瑞八月中與外交部長吳釗燮在「太平洋島國論壇」（ＰＩＦ）會晤，兩國外長並簽署互免簽證協定。

中國外交部發言人耿爽昨則在例會中應詢時簡短表示，中國政府願在「一個中國」原則的基礎上，和世界各國發展友好合作關係。

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