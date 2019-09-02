索羅門邦交生變？ 羅致政：香港局勢逼中共對台動手

2019-09-02 10:31

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣盟邦之一的索羅門群島再傳邦交生變，據外電報導，索羅門已組成一個部長層級的任務小組，與中國北京展開會談；對此，民進黨立委羅致政表示，目前應是繼續挽回的階段，中共對台灣的外交攻勢，也反映在香港的立場上，香港情勢若進一步惡化，中國會逼自己對台灣動手，對於新的攻勢，我們需有新的做法。

立法院新9屆第8會期今、明兩天進行立委報到，羅致政於上午報到後，針對外交局勢發表看法；羅致政說，目前應是繼續挽回的階段，他相信外交部也做了各種可能的沙盤推演跟準備，但他還是要強調，斷交之前，我們應該還是努力的去爭取每一個可以保住的邦交。

此外，羅致政指出，他相信目前中共對台灣的外交攻勢，也反映在香港的立場上，這兩天看到中國海協會副會長孫亞夫指控台灣介入香港事務，香港的局勢如果越亂，也會逼中國不得不對台灣出手，可能出手的對象就是台灣的外交戰場，所以這一塊我們必須要非常小心。

對於外交驚傳生變，羅致政說，主要是因索羅門政府出現了一些更迭，更迭之後內部有新的或不同的意見會出現，這段時間外交部長也很努力想跟新的政府建立新的合作形式，至於具體內容，就必須要由外交部來說明。中國對台灣的外交打壓從未停止，任何一個新的攻勢，我們都必須要有一些因應的做法。

針對中共代理人修法，羅致政表示，每個草案的版本都不一樣，陸委會可能是最小幅度的修改，至於本黨部分委員所提出的版本，相對來講是一個比較大的、全新的法案，所以相關法案都應併案審查。

羅致政認為，中共代理人的修法有急迫性，但非法跟合法的分際要非常清楚且明確化，以免讓民眾可能誤觸相關的法律規範，反而限制人民的集會、結社、言論等自由。

對於香港「反送中」抗爭遭暴力鎮壓，羅致政說，香港以前最自豪的就是法治，法治也是香港成為全世界重要金融中心的基礎，但從最近的情勢發展，顯然法治基礎已受到很大的挑戰，將衝擊未來香港的地位，很多國外媒體也注意到香港法治流失的情況，這對香港發展或中國面對全世界輿論壓力，應會帶來很大影響。

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