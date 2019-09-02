外媒傳索羅門邦交生變 外交部：台索互動正常

2019-09-02 09:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕《路透》今報導指出，索羅門檢視外交政策專案小組日前與北京會晤，該小組最快可能在本週發表相關訊息。外交部今天對此表示，根據我方掌握資訊，索羅門政府決策是整體通盤考量，小組報告並非唯一、也不是最終的決策參考依據。

我太平洋友邦索羅門群島今再傳邦交生變。《路透》今報導，索羅門在4月大選過後就組成一個部長層級的任務小組，與北京就可能轉向展開會談，索羅門群島國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）表示，最快可能本週就會提出相關報告。

外交部發言人歐江安今天回應說明，根據外交部掌握的資訊，索羅門政府在進行評估時，同時也參考跨黨派小組的報告，以及其他政府部門的專業意見，做整體性的通盤考量。索羅門政府的相關決策也必須與內閣及國會商議，因此評估小組的報告並非唯一、也非最終的決策參考依據。

歐江安並補充，台索兩國近期互動正常，索國國會議長8月初率議員團來台參加「亞太國會議員聯合會」（APPU），總理蘇嘉瓦瑞於8月中與外交部長吳釗燮在「太平洋島國論壇」（PlF）會晤，兩國外長並簽署互免簽證協定。

歐江安也提及，索羅門前總理何瑞朗與15位議員，近期也在媒體公開發表支持台索邦誼聲明，其中包括13位部長，代表索國政壇友我力量深厚。另外，我國青年大使及運動場館工程團隊現也在索羅門訪問考察，均證明台索兩國合作順利溝通無礙。

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