盟邦生變？傳索羅門最快本週與中國建交

2019-09-02 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣盟邦之一的索羅門群島，再傳邦交生變，根據《路透》報導，索羅門已組成一個部長層級的任務小組，與北京展開會談，索羅門群島國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）表示，最快可能本週宣布相關消息。

路透報導，索羅門的這個部長級任務小組，早在4月大選過後，就由新總理蘇嘉瓦瑞組團成軍，並投入相當的經費運作，與北京會談，整個成果預定本週就會提出報告。

不過，有關索羅門邦交問題，包括索羅門的外交任務小組官員、中國、台灣的外交部都還沒有回應或置評此事。

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