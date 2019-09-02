索羅門邦交傳生變 陳亭妃：中國「鴨霸」令世界各國唾棄

2019-09-02 09:54

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣盟邦之一的索羅門群島，再傳邦交生變，據外電報導，索羅門已組成一個部長層級的任務小組，與北京展開會談；對此，民進黨立委陳亭妃上午受訪指出，中國陸續「鴨霸」的動作，強壓我們的國際參與，甚至用所謂的金援外交，逼迫我們的外交邦國要做選擇，她相信中國的「鴨霸」會讓世界各國唾棄。

立法院新9屆第8會期今、明兩天進行立委報到，陳亭妃報到後，針對我國外交局勢發表言論，陳指出，中國的動作會越來越強烈，其陸續「鴨霸」的動作，強壓我們的國際參與，甚至用所謂的金援外交，逼迫我們的外交邦國要做選擇。

陳亭妃認為，在這樣的情況下，台灣人民要越團結，對於台灣的國際情勢越來越有信心，相信總統蔡英文，她也相信，台灣與美國的外交，以及跟其他國家的來往是越來越緊密，中國不應用所謂的金援外交，來逼迫我們的邦交國去做選擇，她相信中國的「鴨霸」，其實是會讓世界各國唾棄的。

對於中共代理人修法，陳亭妃表示，在這個會期應把它當成優先法案，讓我們接受所有人的意見，大家都可以坐下來談，重點是怎麼樣去杜絕中共的勢力進入到台灣，這不僅是台灣的擔憂，全世界各國都已有這樣的怒吼，跟提醒的態度。

陳亭妃認為，不論是用什麼樣的方式，只要達到不要讓中國的任何力量可以介入台灣，將之阻絕在外，讓所有的狀況更透明化，這才是我們的目標。

針對香港「反送中」抗爭遭暴力鎮壓，陳亭妃指出，這已引發全世界的憤怒，中國的態度已影響香港人民的生活，甚至用不跟人民妥協的方式去做強壓，且完全不管你是示威者或是一般民眾，已適用所有一致性的動作，不論是瓦斯槍或噴水的動作。

陳亭妃說，看到昨天在香港地鐵站的狀況，真的是哀鴻遍野，我們不捨看到這樣的狀態，我們只有呼喊，希望給予香港人民最大的支持，也希望世界各國應該站出來聲援他們。香港是很重要的樣板，中國已毀棄50年不變的承諾，如果一個毀諾的國家，已經違反民主的國家，「請問還有什麼信用可言？」

陳亭妃強調，她希望現在我們要用一些行政命令的方式，或是行政法規，提供香港人民協助，可以做的趕快去做，而不是停滯不前。

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