擔任郭台銘副手？ 侯明鋒：謝謝肯定、還是會做好醫療工作

2019-09-02 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕外傳侯友宜二哥、高醫院長侯明鋒可能會是郭台銘副手。對此，侯明鋒今天上午也親上火線做出回應。

綜合媒體報導，侯明鋒表示，郭董是在我們基金會有談到乳癌，如果是在這一塊，這是我的專長、我可以談的，「至於其他，我也不太了解相關的方面，就是這樣」。

記者詢問郭董是否有跟郭董通電話、當面聊過擔任副手。侯明鋒指出，上次見面是在頒獎典禮，當時很多人，「所以也沒有談到什麼，就是大家看到的畫面」。

記者追問事情曝光後，有跟侯友宜聊過與否。侯明鋒提到，這沒什麼好聊這事情，他只是說媒體會找你喔，「我們家也不談政治」，並稱近期也沒跟弟弟會面，從他當選市長後，從未到他的工作處找人，兄弟互動就是以家裡事情為主，「從不談政治」，上次是台北醫事公會時有互動、蒞臨一下作指導，「其他並沒有」。

記者續問這是正式回絕郭董點名？侯明鋒回應，「我已經表明這麼清楚了，我想大家也就不要再做什麼樣的臆測，我再次地謝謝郭董、外界對我們高醫與對我的肯定」，強調「還是會持續我的醫療工作、把病患做好」，就是對台灣所有民眾、尤其南部乳癌病人的照護，我想這是最重要的。

被問到太太的意見，侯明鋒提到，太太說她沒有感覺，並稱過去大家在媒體也看過，弟弟出來選時，家人都持反對態度，不過侯也說，我們家的人基本上是你坐什麼位置，就盡量做好。

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