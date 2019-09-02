副手找侯明鋒？ 郭：絕對合適

2019-09-02

〔記者陳柔蓁、卓怡君／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘參選總統態勢越趨明朗，傳出他有意找新北市長侯友宜的二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒擔任副手。郭台銘昨應邀到國軍英雄館，對青溪菁英教育研究院進行演講後受訪表示，「他絕對是合適人選」，「一個好醫生在專業領域可以救人，也可以像柯文哲市長一樣救國」。

很多事是見光死 盼媒體勿追問

郭台銘還表示，謝謝媒體提醒他，侯市長的二哥適合擔任副手，「侯明鋒絕對是合適人選，但很多事是見光死，若媒體要促成這件事，最好不要追著侯明鋒或侯友宜問」。

郭台銘也說，侯明鋒是台灣乳癌權威，與永齡在乳癌患者ＤＮＡ檢測有合作，且侯明鋒是永齡南部地區最主要合作夥伴。郭也說，在今年三月永齡基金會頒獎典禮舉行之前，「不知道他是侯友宜的二哥」，「無論他未來是否從政，在乳癌領域是世界權威、台灣的瑰寶」。

郭台銘也表示，「我覺得一個好醫生，在專業領域可以救人，也可以像柯文哲市長一樣救國；台灣有很多好人才，我們珍惜、尊重，讓他們最大地發揮作用，我對侯院長尊敬、還是尊敬。」郭也讚許說，侯家絕對是有好的基因，才出現當醫生又當市長的好兄弟。

談訪沙心得 提出「產業外交」

郭台銘還強調，永齡基金會發現，台灣人四十五歲以下患乳癌機率高於歐美二十四％，如果有一天他當台灣中華民國總統，會更重視乳癌防治。

郭台銘昨也在臉書發文，說明自己參訪沙烏地阿拉伯的心得。他表示，台灣可在藍綠的意識形態與統獨議題之外，選擇另一條道路，就是把大部分的心力與時間專注在經濟及科技發展上，以台灣擁有的產業實力向全世界找尋機會；郭提出「產業外交」，強調「經濟進，政治出」，「經濟進，利益出」，將當年蔣經國總統與孫運璿院長的務實經貿外交精神找回來，真正達成最後台灣獲利的目標，這個利不僅是經濟上的利益，更能增加實質關係的盟友利益。

郭還指出，此行他向沙國介紹了台灣在醫療及衛生領域的發展，他們的衛生部長近日也希望到台灣來參訪，這就是他曾說，台灣應該建立大健康產業，向外輸出的機會無遠弗屆，所得之稅收增進人民福??，像是「零到六歲國家養等政策絕不會是空談」。

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