陳師孟：沈迷中國的台灣人「你們對得起香港人嗎？」

2019-08-31 23:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港「反送中」運動越演越烈，監委陳師孟在最新的「尖尾週記」說，對那些沈迷在「中國至上主義」的五色（紅藍黃橘白）台灣人，不禁痛恨起來。捫心自問：「你們對得起香港人嗎？」

陳師孟表示，週三他是從《紐約時報》的「歷史上的今天」，憶起美國人權運動史上最經典的一篇演講 ─ 金恩牧師（Rev. King, Jr.）的《我有一個夢》。他在華盛頓的林肯紀念堂對著25萬遊行群眾做這篇結尾的演說，時間是1963年8月28日，離現在已經56年，不過絲毫沒有失去它的震撼力。

陳師孟指出，許多評論者認為《我有一個夢》動人之處，在於全文重覆這句話8次之多，其中最膾炙人口的當屬以下這兩段：

「我有一個夢，有朝一日我的四個小孩所居住的國度裡，不是按照他們的膚色來論斷他們，而是依照他們內在的品格來論斷。

我還有一個夢，有朝一日這個國家會屹立不搖、並且堅持一個信念：『人生而平等，乃是不証自明的真理。』」

陳師孟強調，平平是大國崛起，美國建國只不過250年左右，靠著歷代領導者的人文素養與民主胸襟，不僅成為經濟上與軍事上的強國，同時靠著不斷的自我調整與惕勵，逐步成為人權上的大國。

中國號稱五千年文明古國，卻始終脫離不了封建專制思想，一直到上個世紀末，才靠著汲取資本主義最劣質的成份，成為經濟暴發戶，但陋習難改，一方面固然建立起軍事霸權，另一方面卻萎縮成為人權上的侏儒，為了「千秋萬世大一統」帝王夢的實現，不惜將全中國唯一還能呼吸到自由空氣的香港，也扼殺窒息。

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