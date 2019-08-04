當監察權遇上審判獨立 陳師孟：只有不肯醒的人

2019-08-04 00:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟在最新的「尖尾週記」表示，從小英上台到今天，人民對「司法改革」已經從滿腔熱情變成心灰意冷，而司法高層還在以監委為洪水猛獸，還是對監察權避之唯恐不及，殊不知自己眼皮底下的一些司法敗類才是名符其實的心腹大患，才是改革路上動也不動的大石頭。有人說：「天底下沒有叫不醒的人，只有不肯醒的人」，誠哉斯言。

陳師孟指出，法官協會理事長張在某紅媒上刊登了一篇「當監察權遇上審判獨立：給陳師孟監委上一堂憲法課」，他一向不看這家報紙，還是有同仁用「賴」寄來才知道，心想這位理事長是不是故意選個他拒看的報紙，偷偷摸摸對自己人表態一下就算了，本想不去理他。不過轉念一想，既然此人來頭不小、口氣更大，說要給他上憲法課，還真不能不勉為其難地看一下。

陳師孟認為，在法官協會理事長的眼中，「監察權遇上審判獨立」就像是大野狼遇上三隻小豬（沒有侮辱的意思），用茅草和樹枝搭建的獨立民宿一吹就垮，但是為什麽不學學豬老么，好好用磚塊搭建一棟經得起考驗的房子呢？自己不肯老老實實下工夫，還怪野狼吹枯拉朽、掀出真相嗎？

陳師孟說，不想再引經據典駁斥這位法官龍頭（恐龍頭？），只想請他回答三個簡單的問題就好：

第一、過去幾十年監察院不敢對法官行使監察權的時代，也就是監委的髒手或黑手沒有伸進法官潔淨的審判空間，法官都享有獨立審判的保障，何以許多人民卻得不到公正公平的審判呢？何以蔡總統會說出「在威權的時代，大家不都是選擇服從」呢？

第二、過去幾十年法院早有「審級制度」自我糾錯，也有非常上訴及再審的救濟管道，更有對司法官而設的「枉法裁判罪」與「濫權追訴罪」，何以人民對司法官的信任度始終不及格呢？何以沒有一個人成功提起對司法官的刑事訴訟呢？

第三、何以他一進入監察院說要打恐龍，就有數以百計的陳年冤案前來申訴呢？如果這些都是訴訟敗訴的「魯蛇」，想夥同他對法官無理取鬧，而他又存心不良、儘找法官麻煩，那麽法官接受調查約詢，正可理直氣壯給他上幾堂法律課，讓他自取其辱、也讓陳情人口服心服，不是功德一件嗎？為什麽對他這種法律外行要自甘示弱、自比寒蟬呢？

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