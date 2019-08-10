當監委遇上法官 陳師孟找到當年「撿到一把槍」彈劾聲明

2019-08-10 23:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟在最新的「尖尾週記」表示，第一屆監委陶百川一口氣彈劾了6位最高院和高院的法官，相信這應堪稱「前無古人、後無來者」，他有那種「撿到一把槍」的興奮。而陶百川等17位監委當時的聲明，到現在還是擲地有聲，因為那些司法官們到現在還是滿口「謬論」。

陳師孟說，他的好友近日閱讀雷震先生的《獄中日記》，赫然發現，「當監委遇上法官」的古早版，他有那種「撿到一把槍」的興奮；隔天早上立即向監察院檔案科調出全卷。「這把槍不是普通的大枝」，是監察院第一屆的陶百川監委留下來的，而雷震的夫人宋英，也是同期的監委。

陳師孟解釋，陶百川一口氣彈劾6位最高院和高院的法官，2位最高院的推事就如同今天的司法官，自以為「法院是我家開的」，怎能吞下這口氣？所以一方面向公懲會提出書面申辯，另一方面也投書報紙，指控監委無權針對「審判核心」表達異見，這樣是侵害司法的「審判獨立」。

陳師孟指出，不同於現今監察院，那時的監察院很有guts，沒有等院長召開會議，當場就由陶百川等17位委員即席提出一份聲明，對外發佈。這份聲明的全文算算有533個字，就像是他這把槍的533顆子彈，僅擷取精華如下：

「依照中華民國憲法第97至99條之規定，監察院對所有公務人員包括司法人員，認為有失職或違法情事，得提出彈劾案。…監察院彈劾法官，…如認為其審判有觸犯刑法第124條、第125條、或其他重大違法失職行為者，自應追究其審判內容加以糾彈，但此非干涉審判，因監察院之彈劾案向在審判結束後提出，且其彈劾案之效力並不及於原判決，何得有所謂「第四審」之謬論。…」

陳師孟認為，這些話到現在還是擲地有聲，因為那些司法官們到現在還是滿口「謬論」。他生不逢時，沒能親炙陶百川的風采，但能親眼見到、親手觸摸他所擬的函稿，也算是難得的幸運。想到這裡，對那些躲在「審判核心」裡，不敢面對監察權挑戰的司法官，竟然有些同情起來。

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