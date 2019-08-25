罔顧「壞人」醫療人權 陳師孟差點想「殺」到矯正署

2019-08-25 00:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟在最新的「尖尾週記」指出，最近差點想「殺」到矯正署，從高齡且罹癌的米商到腦中風的年輕煙毒犯，矯正署對這些「壞人」的醫療人權是否過於輕忽，總以為自己的醫療設備可以應付，非得等到出了差錯才放手不管，這不叫職責所在，這叫做罔顧人命。

陳師孟說，過去一年多不斷來陳情的80多歲米商，最近接到地院檢察署的公文，要他入監服刑，且不說「更七審」定讞的盗米案本身缺乏證據，這位老先生已是癌末與多處轉移的病患。他去年5月曾聲請因病暫緩執行獲准，這次監獄附設的醫院表示可以提供癌症荷爾蒙治療，駁回他的聲請，必須入監3年6個月。

陳師孟指出，另位年輕煙毒犯多次來信陳情，總和他以「師生」相稱，雖然承認有吸食毒品，但一再否認有販毒，希望獲得減刑，早日回家照顧雙眼失明的老母。8月初又接到來信，但這封信卻大異於前，不但只有短短五行字，且左看右看就是看嘸，還稱他「兄仔」、自稱「愚弟」，讓他以為精神發生問題。去電矯正署查明，結果該受刑人因腦中風，兩個月前獲准保外就醫，已返回高雄老家。

年輕煙毒犯在第一封信就提到，從高雄監獄被移監到澎湖，心中不平。一般情況下，受刑人移監並不罕見；但這次移監大有蹊蹺，因為他是檢舉了另一位獄方倚重的受刑人，而和其他三位第14工廠服刑的「同學」一起被移送澎湖的，第14工廠屬殘障工廠，全部受刑人有病痛在身，過去6年不曾有人移監。

陳師孟請監院業務處函詢矯正署，獲得答覆是：「陳情人未有監獄行刑法所定因執行而有喪生之虞、不能自理生活之情形，…且病情穩定控制中。」如今事隔半年，「烏鴉嘴不幸言中」，「把人弄到寫信不知所云，再丟還給他的老母去照料，這樣叫做妥適嗎？」

陳師孟認為，就算他們沒有達到拒絕收監的嚴格標準，但只要尚有風險，且外部醫療照顧確實更為萬全，似乎沒有理由使這些重症者對過去錯誤付出代價。

陳師孟說，每次見到正義女神的圖片，看她矇著雙眼，代表法律之前人人平等，又看她手拿一個天秤，就不太瞭解是何含意？需要平衡的兩邊各自代表什麽呢？最近有所覺悟，真正的正義應該同時顧到「法」與「情」，濫情固然不好，峻法又能好到哪裡去？

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