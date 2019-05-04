陳師孟：若小英總統未做這承諾 他這票無法入匭

2019-05-04 22:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於民進黨初選，監委陳師孟在今天的「尖尾週記」表示，對一個從政者而言，「願賭服輸」只是民主素養及格而已，也只剛達到領導者「以身作則」的基本要求；要想成就大業，必須有感動人心的特殊作為。他甚望在初選之前能聽到小英總統也向賴神做出如此的承諾，否則即使最後她是初選的贏家，他這一票勢必無法入匭。

陳師孟說，民進黨的總統候選人之爭，已歹戲拖棚一個半月，正式初選日期還在未定之天，以致於綠營上下倍感焦慮，擁蔡擁賴互嗆，不絕於耳。儘管媒體政論節目的一些名嘴，一再把越來越濃的煙硝味歸咎於基層支持者的修養欠佳，強調兩位當事人都保有君子風度，但事實顯非如此。

陳師孟指出，撇開初選日期因掌權的英派要求而一延再延不說，賴自始宣示的「願賭服輸」，小英卻迄今說不出口。賴神幾度明確表態：如果小英總統在黨內初選勝出，他大選中一定全力支持，唯希望小英也是如此；但小英呢？只不斷提出「蔡賴配才是團結」，甚至「蔡英文是唯一的選項」。

陳師孟認為，黨內初選落敗一方應支持贏家，這是民主競爭的基本遊戲規則，若因為沒有勝出的把握就拒絕承諾、以拖待變，還能稱為「君子風度」嗎？還能自詡維護了黨的價值與榮譽？自己都不打算無論輸贏最後會放下自我、一致對外，還敢要求支持者以團結為重？萬一失去政權，還能把責任推卸給不支持她的人？

陳師孟強調，對小英總統而言，正好有一個操之在我的新局面可以開創：設想若是小英公開表示，一旦賴神贏得初選，而且誠心希望小英做為副手人選，則她將欣然接受「賴蔡配」，當選後將貢獻其四年治國的成敗經驗，輔佐賴神避凶趨吉、引領台灣航向目標，真正發揮「一加一大於二」的功效。所謂功成不必在我，這才是超越常人的領袖氣質、才是打動人心的感染力量。

陳師孟說，做為綠營絕對忠實的一員，沒有所謂的焦慮，只有些許的期待；掌握民進黨與台灣命運的政治領袖與大老們：時猶未晚啊！

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