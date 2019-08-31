執政台灣經濟「大爆發」蔡英文盼民眾繼續支持

2019-08-31 15:12

〔記者王捷／台南報導〕總統蔡英文今天到新市區永安宮參拜，致詞時指出，在總統任期內台灣經濟持續發展，行政院長蘇貞昌跟她說，今年在台灣固定資產投資超過4兆元，在經濟上台灣有許多新的發展，今年是台灣經濟「大爆發」的時候，在台南南科園區，一定能感受到投資、工作機會增加，希望大家一起拚，讓年輕人更有未來。

蔡英文說，從2016年開始台灣就不斷在改變，她希望老人、幼兒與年輕人能得到國家的照顧，很多人都能感受到台灣的經濟有在發展，尤其稅務上民眾很有感，特別是年輕人繳的稅變少。另外；政府也希望能照顧老年人，因此從2017年開始發展長照2.0，照顧在社區內的老人，只要撥打1966長輩就能及時受到照顧。

至於幼兒要上幼稚園，蔡英文說，政府也願意幫忙，最多有超過4500元的補助，這對年輕人來說是很大的幫助，雖然政府上任後遇到很多挑戰，但是都一項項解決，讓年輕人願意打拼、負擔能夠減少，無後顧之憂拚經濟。

在經濟方面，台灣也持續發展，蔡英文說，目前台灣的經濟發展，是亞洲四小龍的第一名，台灣目前投資很多，前陣子行政院長蘇貞昌也說，今年在台灣固定資產投資就超過4兆元，外資、台商都持續在投資台灣、深耕台灣，所以是台灣投資「大爆發」的時候，新市離南科最近，一定能感受到，工作機會、經濟有進步。

在選舉方面，蔡英文呼籲一定要繼續支持她，這次的選舉是台灣人大團結。對於香港最近發生的事，很多人擔心台灣是下一個香港，她強調，台灣人有台灣的民主、主權，台灣的未來掌握在自己手中。

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