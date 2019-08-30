藍營婦女輔選 「菜市仔夫人」拚口耳宣傳、偏鄉設小組家訪

2019-08-30 13:24

〔記者施曉光／台北報導〕為了拚大選，國民黨各項組織系統已經開始啟動，黨中央組發會上午召開「婦女工作會報」，召集各縣市婦女後援會會長、各地方黨部婦女工作幹部開會，組發會主委李哲華親自出席下達動員令，交辦黨中央所擬婦女輔選計畫，9月起在全國各地開展執行，除了要成立「婦女宣傳小組」，發動「菜市仔夫人」在基層進行口耳宣傳工作，在一些比較傳統的偏鄉地區，還要設置「婦女家戶拜訪小組」，發送該黨總統參選人韓國瑜及當地藍軍立委參選人競選文宣，藉此讓傳播效果深達各地神經末梢。

國民黨組發會婦女部主任一職，最近改由台北市議員闕枚莎接任，今天首度與各地婦女幹部會面。

黨內人士指出，組發會所擬婦女輔選計畫包括要求各縣市針對婦女關心議題，諸如子女教育、撫育、安親、人身安全、家暴等問題召開座談會，藉此蒐集各地婦女意見後，再彙整提交給韓國瑜的國政顧問團，作為擬訂婦女政策白皮書參考。

在組織動員方面，該計畫要在全國各村里成立「婦女宣傳小組」，安排類似「菜市仔夫人」，到各地的市場與基層進行口耳宣傳工作，黨中央則負責扮演「中央廚房」的角色，把如何推銷韓國瑜以及各地藍軍立委參選人的方法以及政策說帖，交由各地「婦女宣傳小組」執行。

除了口語宣傳外，對於一些資訊傳遞不便，較為傳統的鄉村地區，藍營還要成立「婦女家戶拜訪小組」，幫總統、立委參選人傳遞競選文宣與拉票。

黨內人士表示，未來各直轄市、縣市會結合總統、立委參選人進行聯合競選，因此這些婦女團體除了輔選韓國瑜，也是各地立委參選人的輔選團隊成員，而且相關工作會自9月起先從最基層的村里展開，然後逐步擴大為鄉、鎮、市、區，預定11月後再擴大變成全直轄市或縣市的大造勢活動。

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