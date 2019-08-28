美國退伍軍團協會全國大會 首次邀請台灣總統致詞

2019-08-28 18:35

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天凌晨（美東時間27日下午）透過錄影在「美國退伍軍團協會」年度全國大會發表談話，總統府發言人丁允恭今天傍晚表示，因該協會敬佩蔡總統捍衛自由、民主價值的決心，主動且首次邀請台灣總統致詞。

蔡總統以錄影方式，在印第安納州首府印第安納波利斯市（Indianapolis舉行的美國退伍軍團協會第101屆年度全國大會上，發表重要談話。她說，對於美國國務院上週批准出售台灣新一代F-16V戰機，蔡總統表示，她要清楚表明的是：「我們採購軍備不是為了要引發衝突，而是我們大家都明白，實力才能讓霸權有所忌憚」。

丁允恭傍晚表示，美國退伍軍團協會是美國最大退伍軍人協會，會員達200萬人，該協會去年12月赴台北晉見蔡總統，高度敬佩蔡總統捍衛自由、民主價值的決心，特別主動且首次邀請台灣總統參與年會擔任貴賓致詞。

丁允恭指出，歷年美國退伍軍團協會年會均有美國總統或副總統參與，在美國政壇具有崇高地位，受邀擔任貴賓甚為榮譽。今年美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧皆出席致詞。

丁允恭說，蔡總統因行程關係，雖然無法親自赴年會致詞，但特別錄製影片，發表台美關係及台灣民主有關談話，並恭賀該協會100週年及第101次大會。蔡總統影片播放在蓬佩奧致詞當天下午，影片觀眾為數千位美國退伍軍人。在影片中總統強調：「只要我在位一天，台灣絕對不會向壓力屈服」。

總統在「美國退伍軍團協會」第101屆年度全國大會發表重要談話

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