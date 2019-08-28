蔡總統：採購軍備以實力讓中國霸權有所忌憚

2019-08-28 13:11

〔記者李欣芳／台北報導〕美國政府上週同意出售台灣66架新一代F-16V戰機，蔡英文總統今天凌晨（美東時間8月27日下午）以錄影方式在「美國退伍軍團協會」（American Legion）第101屆年度全國大會上，發表重要談話表示，她要清楚表明的是：「我們採購軍備不是為了要引發衝突，而是我們大家都明白，實力才能讓霸權有所忌憚」。

蔡總統指出，「面對中國戰機跨越台海中線並穿越我們的領空，情勢不容我們對其意圖抱持天真，沒有準備好保護自己，就無法阻止侵略。我們必須清楚展現，我們堅定捍衛自由、民主和生活方式的決心」。

總統府今天中午公布蔡總統越洋錄影談話表示，她「很高興告訴各位，美國政府繼出售我們新型M1A2坦克與導彈後，上週又正式同意出售台灣66架新一代F-16V戰機。這些最新的軍售案代表我們的國軍官兵很快就能駕駛M1A2坦克保衛我們的海岸，並飛馳F-16V戰機捍衛領空」。她要清楚表明的是：「我們採購軍備不是為了要引發衝突，而是我們大家都明白，實力才能讓霸權有所忌憚」。

蔡總統表示，「無論情勢多麼險峻，我們兩國就是決心要捍衛我們共同珍惜的價值和信念」。

這屆年會於印第安納州首府印第安納波利斯市的協會總部舉行，並邀請包括台灣、英國、加拿大、韓國等國際友人致歡迎詞。與會貴賓包括美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、美國退伍軍團協會總會長賴斯塔德（Brett P. Reistad）及我國軍退輔會副主委李文忠等人。

蔡總統指出，美國退伍軍團協會是美國最大、聲望崇隆的退伍軍人組織，在各位面前發表演說，她深感榮幸。「首先我要感謝布來特．賴斯塔德總會長的邀請，以及美國退伍軍團協會對台灣的堅定支持，這份支持深植於我們對自由民主的共同信念」。

總統表示，美國退伍軍團協會守護全球自由整整一世紀，她雖然無法親自參與這個百年盛會，但願在此表達由衷祝賀之意。

蔡總統指出，「過去一百年來，美軍為維護我們所珍視的普世價值奮戰、犧牲，這普世價值就是我們深信人生而自由，社會應該公平正義，權力應該操之於民」。

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