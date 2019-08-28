蔡總統：台美關係更加堅實 將推動台美榮民醫療交流

2019-08-28 13:30

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天凌晨（美東時間8月27日下午）以錄影方式在「美國退伍軍團協會」（American Legion）第101屆年度全國大會上發表談話，她表示，「由於美國退伍軍團協會等組織的支持，台美關係得以更加堅實，而過去一年來，我們已經看到許多重大的進展」。「台美民間的積極交流，諸如我們與美國退伍軍團協會的長久友誼，也讓雙方關係更加堅實」。

蔡總統並表明，未來將尋求推動榮民醫療的交流，鼓勵更多榮民醫院人員訪問美國。

總統表示，去年12月，賴斯塔德總會長率領美國退伍軍團協會訪團來台灣。雙方談到確保亞太區域的自由，彼此都互蒙其利，期盼不再需要透過戰爭來解決歧見，同時也針對如何為榮民提供更優質的照護交換意見，好回饋他們對國家無私的奉獻。

總統說，她曾經跟賴斯塔德總會長提過，現在要再說一次：確保亞太地區和平穩定的最好方式，就是維護台美如今享有的堅實關係，共同堅定捍衛自由民主。

蔡總統說，她已一再表示，「只要我在位一天，台灣絕對不會向壓力屈服，但這個挑戰我們無法獨自面對，勢須全球理念相同國家的支持」，幸運的是，由於美國退伍軍團協會等組織的支持，台美關係得以更加堅實，而過去一年來，我們已經看到許多重大的進展，包括今年我們慶祝「台灣關係法」立法40週年，這項法案向台灣人民保證，美國將永遠與我們站在一起。

總統指出，許多人可能會很訝異，我們與美國退伍軍團協會的關係可追溯到近半個世紀，當時我們請教協會如何改善對榮民的照顧，一直到最近，協會熱烈歡迎我們出席全國大會，總會長們也絡繹訪問台灣。

蔡總統表示，去年我們在台灣見面時，談到我們的互動往來造就實質成果，並針對提供優質醫療、就業輔導和尊嚴長照方面交換經驗，也談到台灣可以觀摩學習協會的職訓及心理輔導，同時也分享我們的強項，以合理成本提供優質的健保醫療。

她說，會談後，我們研議派遣一名負責退伍軍人事務的代表到美國，這樣一來，我們就可以有效掌握這些議題的後續發展。

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