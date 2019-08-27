蔡英文接見美國密西西比州長 我農訪團9月赴密州

2019-08-27 11:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「美國密西西比州州長布萊恩（Phil Bryant）訪問團」時表示，台灣與密西西比州之間不僅友誼長遠，經貿往來也十分緊密，期盼未來進一步深化雙邊的經貿關係與文教交流。

總統致詞時首先歡迎訪團成員來到總統府，她表示，團員們都是第一次訪問台灣，希望透過此次行程，能夠更加了解台灣，也讓我們有機會擴展合作空間。

總統說，台灣跟密西西比州的關係相當密切，雙方在1983年締結姊妹州，嘉義市也在同一年跟密州的首府傑克森市締結姊妹市。台密之間不僅友誼長遠，經貿往來也十分緊密，2018年雙邊貿易總額超過4億美元。

總統表示，多年來，布萊恩州長致力打造密西西比州經濟多元化，而密州政府積極推動的航太、汽車、高階製造、健康醫療、能源，以及造船等重點產業，也跟我們的「5加2產業創新計畫」目標契合，相信雙方絕對有很多潛在的合作商機。

總統指出，密西西比州是農業大州，我們也將在9月派農業訪問團訪問密州，感謝布萊恩州長願意親自接待。

總統也非常歡迎布萊恩州長此次來訪，針對潔淨能源發展討論雙方合作的可行性。她期盼，未來雙方在農業及能源方面的交流合作能夠更加緊密。

總統提及，布萊恩州長十分重視教育、偏鄉醫療、資訊科技及網路安全等挑戰。為了因應數位時代的快速變化，台灣也積極培育跨領域的科技人才。加上近年雙方簽署的教育合作備忘錄，她期待透過台灣和密州的產學合作，可以提升下一代的競爭力，讓年輕人發揮所能，引領社會邁向更美好的未來。

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