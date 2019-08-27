確定不選了？ 柯P坦言沒有「四腳督」的空間

2019-08-27 12:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選，台北市長柯文哲動向備受關注。柯文哲昨天接受聯合報專訪表示：「高雄市長韓國瑜說我一定會選，其實他猜錯了，如果鴻海創辦人郭台銘要選，就讓郭選，至少我們就不用去扛這麼困難的局」。

柯文哲今天受訪被問到是否願意在鏡頭發誓（不選）時笑問：「發誓？為什麼要發誓？」他坦言基本上也沒有「四腳督」的空間，對他來講，就是在藍綠之外，有沒有第三個選擇。

面對媒體追問昨天說韓國瑜猜錯，確定2020不選了？柯文哲語帶玄機表示「他猜錯機會很大」後隨即又說沒有啦，覺得是這樣啦，算太多了。

談到自己支持郭台銘選的理由，柯說，是這樣啦，不希望台灣只有恐懼跟仇恨的選擇，這有個叫做希望的選項，還有一點，考第一名的條件是第二名考得比你差，所以就說在目前兩個候選人再想想看，有沒有第三個可能。

外界關注「郭柯王」是否共推立委人選？台北市長柯文哲上午受訪指出，會問他們的意見，有沒有好的人選可以推薦，「我們這邊也沒有這麼多人」，塞滿34人不容易。

此外，昨傳出郭台銘6月時曾找塔羅牌大師蘇仁宗算命，強化參選意志，擬以無黨籍身分投入2020年總統大選，柯昨酸指不問蒼生問鬼神是壞習慣，卻被爆柯在5年前也去抽過兩次塔羅牌。

不過柯文哲今仍嘴硬表示，這就是他要講的，孔子說子不語怪力亂神，敬鬼神而遠之，「人家說要給你算你也不能說不要給你算」，他算一算你看一看，但還是不要不問蒼生不鬼神，所以後來就儘量躲避去接觸他，「我說這種鬼神之事，也不要當場說「你這假的，不需要」，但是以後就敬鬼神而遠之，這是一個比較健康的做法。

至於是不是心人士放消息在操弄？柯僅嘆口氣說，有心人太多了，沒辦法。

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