韓國瑜拚總統「高雄丟掉就丟掉啊」…他一句話激怒網友

2019-08-26 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選，但他並未辭去市長一職，並承諾會選在假日才跑選舉，不過高雄市民「罷韓」聲浪漸大，反觀行政院副院長陳其邁不忘高雄，而被網友封為「真高雄市長」，「打馬悍將粉絲團」25日PO出一段「挺韓」資深媒體人陳揮文對韓國瑜參選總統看法的影片，引發網友群起憤慨。

「打馬悍將粉絲團」在臉書PO出4月時陳揮文在廣播節目中談及韓國瑜參選總統一事，提及「如果因為韓國瑜去拚總統，而高雄市長丟掉怎麼辦」？陳揮文表示，「涼拌啊，怎麼辦」！

陳揮文談到，過去國民黨籍前總統馬英九當總統8年，高雄市誰執政？「還不是馬照跑舞照跳，高雄丟掉就丟掉啊」，陳揮文直言，「總統重要還是市長重要？問這不是廢話，如果因為韓國瑜去選總統，陳其邁把高雄市長搶走了，so what高雄市長給你啊，你夾去配啊，哪有差，我總統贏回去，我中央執政了，我完全執政了，立法院過半，60席以上過半，我咧理你高雄市長陳其邁，你是有辦法幹什麼，那個（高雄）不重要嘛」。

影片上傳至今已吸引16萬次觀賞，許多網友看完影片後都被惹怒了，紛紛留言表示，「高雄人你們真ㄉ好可憐…」、「這個影片應該選前強力放送催票，看了就火大」、「『高雄不重要』這種話講的出來，太強了，揮文，選舉不是這樣選的啦」！

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