郭台銘找塔羅大師算命 柯P：不問蒼生問鬼神是壞習慣

2019-08-26 12:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選，「郭柯王」3人結盟拚大選態勢漸趨明朗，今傳出前北市府戰情室幕僚李縉穎，近期悄悄將從市府離職，轉入鴻海集團創辦人郭台銘陣營；若加上柯文哲去年選舉期間的競選總部發言人蔡峻維目前則是在國民黨立委王金平陣營，柯文哲借將給郭、王陣營，也被外界解讀是讓3人溝通更順暢。

對此，柯文哲今受訪時證實，李縉穎已經請辭，但他覺得本來年輕幕僚就會跑來跑去了，這沒甚麼好奇怪的。

至於借將是不是讓3人的溝通管道更暢通嗎？柯文哲說，不要想這麼多，年輕人，特別是做這種機要幕僚，在不同陣營跑來跑去，像他2018競選總部有人到王金平那邊工作，也有來市府這裡工作一段時間，去永齡基金會工作，覺得這都蠻正常的，沒有什麼奇怪。

此外，傳出郭台銘6月時曾找塔羅牌大師蘇仁宗算命，因此決定在9月份登記連署，用無黨籍身分投入2020年總統大選，搶攻中間選民選票。

對此，柯文哲直言，不問蒼生問鬼神是壞習慣，2千年前孔子的教誨，還是很實際，我們過去在加護病房，每天鬼神的傳說更多，未知生焉知死，未能恃人，焉能恃鬼，敬鬼神而遠之，對有通天本領、通天眼的人，也不要去輕慢、嘲笑，但還是閃遠一點。

柯文哲強調，敬鬼神而遠之，是做為一個政治人物很重要的原則，不要故意嘲笑他、輕慢他，但是不問蒼生問鬼神也不對，該怎麼做就怎麼做。

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