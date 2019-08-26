郭柯王合拚大選 尋覓副手人選

2019-08-26

〔記者邱燕玲、劉婉君／綜合報導〕「郭柯王」合體進軍二○二○大選，已開始物色副手人選，由於郭柯王三人都是男性，因此鎖定女性出任副手，尋求互補與加分效應。據指出，郭柯王陣營曾鎖定成功大學創校以來首位女性校長蘇慧貞出任副手，但蘇無意從政，已婉拒出任。

傳鎖定成大校長遭拒

不過，蘇慧貞昨堅決否認有這一回事，強調無心從政，目前只想專心做好學校事務。

蘇慧貞否認有這回事

鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平「郭柯王」合體後，衝擊二○二○總統選情，儘管三人尚未正式對參選一事表態，但政壇傳出其陣營已開始尋覓副手人選，目前鎖定女性出任。

據指出，郭柯王陣營曾鎖定成大校長蘇慧貞徵詢。由於蘇是女性、台南人，也是成大創校以來首位女性校長，形象與評價都很高，因此郭柯王陣營希望尋求合作，但蘇無意進軍政壇，已予以婉拒。

蘇慧貞於二○一五年接掌成大，雖然當年遴選過程遭成大學生抗議「黑箱」，但今年初她仍獲得續聘，續任致聘典禮上，還創成大校園史上首例，邀請成大學生會長上台致詞。

蘇慧貞是民國四十八年生，美國哈佛大學環境衛生科學博士，歷任哈佛大學公衛學院客座專家、成大醫學院醫學發展副院長、成大環境醫學研究所所長等職。

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