前警政監林明佐涉貪4451萬 法院裁定1200萬交保

前警政監林明佐當內鬼涉貪4451萬，台中地院諭知1200萬元交保，圖為他坐輪椅出庭情景。（資料照，記者張瑞楨攝）

2025/03/18 18:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「百億總裁」、「中部博弈賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，被控賄賂前刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長林明佐，掩護其賭博、洗錢等犯罪，台中地院今天（18日）諭知林明佐1200萬元交保，家屬籌保中。

台中地院諭知林明佐交保金額1200萬元，如未能於21日下午4時提出保證金（交保金），則再延長羈押2月，並禁止接見、通信、受授物件，如提出保證金而交保，准予停止羈押，但限制住居，限制出境出海8月，並應遵守不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

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台中地院今天傍晚說明交保理由，合議庭認為，林明佐犯罪嫌疑重大，且涉犯重罪，有事實足認有逃亡、串供之虞，雖仍有羈押原因，但一審審酌他羈押迄今，已有相當時日，從2024年8月23日起訴迄今，台中地院對林明佐與多名同案被告，陸續進行準備程序，對這些被告答辯方向已有釐清，且林明佐與被告在準備程序時的說詞，與偵查中供述並無二致，串供危險已降低。

另外，林明佐不是指揮、操縱犯罪組織的角色；再考量林明佐罹患疾病，於羈押期間就醫並手術治療，醫師也排定後續治療，確實有罹患疾病而需密集定期到醫院治療之情況，審酌保全被告、確保訴訟程序、落實國家刑罰權等公益目的，諭知以1200萬元交保。

中檢去年8月起訴指控，九州集團總裁陳政谷，指揮史鎮康等32名手下，在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營博弈網站，並從2017年至2023年，以旗下剛谷等公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付平臺，向賭客收取約438億元賭金，並掩護詐欺集團利用該系統收取贓款1853萬餘元洗錢，陳政谷並涉嫌行賄林明佐，檢方搜索林明佐住處，查扣1200萬元來源不明現金，以及高價洋酒等奢侈品，不法所得達4451萬餘元，台中地院諭知陳政谷2億元交保，也打破近年中院交保金額的最高記錄。

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