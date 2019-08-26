郭辦：命運掌握在自己手中

2019-08-26

換不換瑜 是國民黨家務事…

〔記者卓怡君、沈佩瑤／台北報導〕外界傳出不管國民黨是否會換掉國民黨總統參選人韓國瑜，鴻海創辦人郭台銘都會在九月初參選，永齡基金會副執行長蔡沁瑜強調，要不要換瑜，真的是國民黨他們的家務事，至於郭董是否脫黨參選，蔡沁瑜說，郭的理念一向是「命運掌握在自己手中」，他到目前為止都沒有選或不選的打算。

財經大咖挺參選 郭要謹慎思考

蔡沁瑜說，財經界很多郭台銘的好朋友、財經大咖支持郭選總統，但要不要選是他人生重大決定，郭有堅定的意志，是一個非常務實踏實的人，但任何一個決定都需要謹慎地思考。

針對傳出藍營相當不滿，要求開除郭台銘、王金平兩人黨籍，蔡沁瑜回應，郭台銘到目前為止都沒有選或不選的打算。就情理兩個層面來看，郭和國民黨之間有滿深厚的感情，國民黨過去多次危難中，郭都伸出援手，相信國民黨會做最適當的處理；而且台灣現在政治發展是否該跳脫藍綠框架、跳脫統獨？有種思維叫做中華民國思維，不要再悲情，不再受藍綠束縛。

對於「郭柯王」三人是否結盟拚大選，台北市長柯文哲昨受訪表示，順其自然就好，如同化學反應，該發生的就會發生，若不可行，怎麼湊也不會發生。

三人結盟？ 柯：順其自然就好

談到前立法院長王金平昨早受訪表示將參選到底，柯文哲認為，每個人都可以有他的主張，就是看市場怎麼接受。柯也意有所指說，一件事情要成功，理念的結合，就是要每個人都各退一步，才有辦法成就大局，如果每個人都要堅持，還是很難，所以順其自然就好了。

至於郭台銘辦公室昨強調郭的理念一向是「命運掌握在自己手中」，外界解讀是暗示不甩國民黨。柯文哲笑說，他怎能替郭解釋，不過成功三條件，分別是天分、運氣、努力，能夠自己控制的只有努力一項，天分和運氣是靠天，那也沒有辦法。

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