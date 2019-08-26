葉宜津轉任不分區？ 黃偉哲：正面加分

2019-08-26 11:44

［記者劉婉君／台南報導］台南市第一選區立委葉宜津，在民進黨黨內初選失利，近來傳出可望轉任不分區立委，對此，台南市長黃偉哲表示支持，認為葉若出任不分區立委，對台南好、對立法院黨團好，對國家發展也是正面加分。

黃偉哲今天面對媒體詢問時表示，葉宜津是民進黨最資深的委員之一，過去問政的軌跡也都是為人津津樂道，雖然此次馬失前蹄，但並不代表她不是好的國會議員，她的表現多方肯定，他支持葉繼續留在立法院。

而對於喜樂島聯盟、一邊一國行動黨及台灣維新黨等3個泛綠政黨都在台南設立黨部，民進黨是否會尋求合作？黃偉哲說，2020總統大選及立法委員選舉，台南競爭最激烈的是立委，有一些選區有超過3個以上候選人，大家都認為台南是綠營的大本營，從綠營裡來努力就有勝選的機率，但從去年的結果來看，他自己只贏對手5萬多票，「所以台南也不是那麼好選，不見得那麼西瓜。」

黃偉哲認為，立委候選人還是要及早布署，及早加強與民眾連結，及早拉選票比較好，想要在單一席次上合作，籌碼並不多，因為不能用政治上的權位金錢或承諾來交換，只能說希望大家以大局為重，而這個大局不是某一個政黨的大局，而是所有泛綠政黨對台灣未來的想法。

至於未來泛綠間是不是要有一個初選民調或什麼機制，他認為，目前談這個還太早，選民會有自己的考量，這個考量才是真正趨動政治人物合作或競爭的動力。

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