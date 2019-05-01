民進黨台南立委初選出爐 綠營傳出陰謀論勸進「他」參選…

2019-05-01 17:04

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市立委第一選區初選結果出爐，前市議員賴惠員擊敗6連任老將葉宜津等對手出線。選後，台南政壇出現陰謀論，國民黨台南市議員蔡育輝今天爆料，不少民進黨的支持者在選後，鼓勵他出馬參選，他這幾天他會拜訪一些地方賢達，若大家鼓勵他參選，他這幾天將擇日宣布參選。

民進黨台南市黨部主委黃先柱說，他並沒有接獲相關訊息，若有民進黨員支持國民黨人士參選，他們會來了解，也會來安撫、整合。

目前擔任台南市議會國民黨團書記長的蔡育輝，去年在大新營區市議員選舉拿下2萬1000多票，為選區第一高票、全市第二高票。先前他也一直被視為國民黨陣營在立委第一選區的強棒人選。

蔡育輝今天在市議會說，民進黨第一選區立委初選，不少人對選舉結果感到意外，民進黨陣營也為此鬧得沸沸揚揚，彼此也傷了感情，他今天至少就接獲70通來自藍、綠陣營支持者的電話，鼓勵他參選，其中不乏是民進黨的支持者。

他說，由於民進黨在立委初選後，各陣營誰都不服誰，看起來有分裂的趨勢，他參選勝選的機會也提高，這也增加了他參選的意願。

蔡育輝說，他原本有40％的機會參選，現在又提高了5％，這幾天他將拜會地方士紳和賢達，以及地方社團幹部，如果大家都鼓勵他出來選，他這幾天就會來宣布將投入國民黨立委初選，爭取國民黨提名。

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