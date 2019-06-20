葉宜津立委初選落敗提假處分 律師這樣說…

2019-06-20 15:01

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨台南市第一選區立委初選結果，6連霸的現任立委葉宜津敗給前台南市議員賴惠員，葉宜津質疑賴惠員涉送禮賄選，影響民調結果，赴台北地院提起「確認民意調查無效」之訴，並聲請定暫時狀態假處分，但遭駁回，上訴後，高等法院今開庭，民進黨委任律師主張，5月23日已公告提名名單，該假處分案已欠缺權利保護必要，而無定暫時狀態必要，應駁回，但葉的律師表示，賴是否賄選與民調結果有直接關係，葉有經由政黨提名而參選權利，基於政黨政治發展，請求法院做出公平裁判。

民進黨台南市第一選區立委黨內初選，今年4月底初選結果出爐，尋求7連霸的現任立委葉宜津民調22.4%，敗給賴惠員的30.65%，由賴惠員勝出。

不過，葉宜津質疑賴惠員送米、送殺蟲劑與洗碗精，「這不是賄選，什麼才是賄選？」黨中央不應漠視縱容，委由律師提告賴女違法，並向台北地院提起提起「確認民意調查無效」的訴訟，及聲請定暫時狀態假處分，要求民進黨在民調無效訴訟確定前，不得公布台南第一選區立委提名。

本案訴訟部份，葉宜津至今尚未繳1萬7千多元的裁判費，北院未開庭過；定暫時狀態假處分部份，北院認為並未影響葉宜津的參選權利，駁回此假處分案，葉宜津不服，向高院提起抗告。

高院今開庭審理葉宜津聲請定暫時狀態的假處分抗告案，葉宜津未出庭，法官詢問葉的委任律師林錦輝，本案訴訟是否尚未繳裁判費？若是如此，是否仍要提起抗告？葉的律師林輝認為，此假處分抗告案仍有必要性。

民進黨委任律師認為，已於5月23日公告台南第一選區立委提名名單，此案欠缺權利保護必要，應予駁回。葉的律師林錦輝指出，葉提起抗告時，民進黨尚未公告提名名單，當時有遭重大損害及急迫性危險，若民進黨公告的話，葉將遭受未經民進黨提名的損害，林強調，葉經由黨提名而參選，是她的參選權利，應受法律保障。高院諭知，下次庭期另訂。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法