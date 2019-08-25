總統府前顧問鄭紹良辭世 9/6告別式

2019-08-25 12:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統府前顧問、前無任所大使鄭紹良先生赴歐洲旅遊，在維也納當地時間8月16日清晨心臟病驟逝，享壽85歲。家屬已將骨灰帶回台灣，訂於9月6日（五）在台北市立第一殯儀館景行廳舉行告別式，上午8時先進行家祭、9時30分再開始公祭。

鄭紹良遺孀鄭黃美玲女士特別感謝外交部與駐奧地利台北經濟文化代表處，在維也納的多方協助，承史大使、陳公使、沈舘員的關懷與幫助，得以讓後續喪葬事宜順利進行。

鄭紹良於1934年出生於澎湖馬公，初中與高中都在馬公中學受教育，台大土木系畢業後進入台電任職，自願進入深山協助谷關水壩興建。鄭紹良於1960年赴美留學，先後取得西維吉尼亞大學土木系碩士、西雅圖華盛頓大學航空機械工程博士，曽任職於波音、洛克威爾、麥道等航太公司，從事破壞力學、太空梭、超音速、人工智慧等高科技領域。

鄭紹良於1971年擔任台獨聯盟美國本部主席，並在1971年聯合國大會開會當天，在會場前發動著名的鎖鍊示威活動，以此象徵台灣人的處境，受到《紐約時報》重視並以圖文大篇幅報導。1992年海外黑名單解禁後，鄭紹良與彭明敏教授一起返台。

鄭紹良而後長住台灣，引入美、日科技人才與技術，致力民間科技交流。曾獲聘為總統府科技諮詢委員、中華民國科技無任所大使與總統府顧問。

離開故鄉32年後，1992年海外黑名單終於解禁，鄭紹良與彭明敏教授一起返台，從此長住台灣，引入美、日科技人才與技術，致力民間科技交流。曾獲聘為總統府科技諮詢委員、中華民國科技無任所大使與總統府顧問。

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