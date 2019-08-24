黨產會清查國民黨海外黨產 認定不當黨產近千億

2019-08-24 15:59

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會2016年8月31日正式掛牌成立，於本月底將滿3週年。黨產會主委林峯正今天表示，目前黨產會認定是不當取得的黨產將近700億元，凍結要進一步清查的將近200億，凍結加上已被認定是不當黨產要收回國有的接近1000億元。

被詢及傳聞國民黨在日本、韓國、美國、越南有許多黨產登記在私人名下，是否追討國民黨海外黨產？林峯正說，合理推斷不當黨產一定不會只在國內，會散到海外去，不過，身為政府機關，所有黨產處理都要根據證據，國外黨產合理推斷一定是有的，但最大的麻煩是要如何取得證據？法官要判案不能拿傳聞當證據。

黨產會發言人施錦芳表示，國民黨目前名下的海外黨產，有日本的台貿大樓與帛琉大飯店，都登記在中投公司名下，中投曾申請變賣這二筆黨產，但黨產會都已決議不同意出售。

施錦芳說，目前聽說國民黨還有其他海外不動產等黨產，但都只是耳聞，甚至連在哪裡的標的都不清楚，沒有證據，黨產會歡迎民眾檢舉，黨產會也設有不當黨產的檢舉獎金。

至於為何不同意國民黨出售日本台貿大樓與帛琉大飯店這兩筆黨產，施錦芳說，日本台貿位於東京的大使區，屬於精華地段，目前出租的投報率都比銀行定存高，為何要變賣？至於帛琉大飯店，帛琉是我們邦交國，這是重要的外交基地，基於國家整體利益也不應該變賣帛琉大飯店。

黨產會表示，為了讓社會大眾更容易親近嚴肅的黨產議題，黨產會今年開啟官方臉書粉絲團，並由黨產會委員、同仁拍攝短片，說明法律概念及處分書內容，希望藉由網路平台，吸引年輕世代一起來關注轉型正義下的不當黨產議題推動等現況。

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