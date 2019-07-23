國民黨拒繳大孝大樓7.8億追徵 黨產會交執行署強制執行

2019-07-23 09:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對大孝大樓不當黨產案，行政院黨產會在今年5月對國民黨祭出追徵7.8億元行政處分，因國民黨拒繳價金，黨產會日前將全案送交行政執行署強制執行，近日也通知行政執行署，國民黨在永豐銀行帳戶尚有400多萬元，可以強制執行。

據黨產會調查，國民黨在1985年透過「白手套」民眾服務社，以4.3億元從北市府國宅處，標購取得大孝大樓及其坐落土地。

1989年，民眾服務社將房地產移轉給國民黨中央委員會，2002年國民黨將建物及土地出售給黨營事業光華公司，2004年再以14.5億元轉賣瑞昇第一不動產公司。

黨產會委員受訪表示，大孝大樓位於中正紀念堂大孝樓正對面，原規劃為國宅用途，結果北市府國宅處卻蓋出一棟大樓，以限制投標資格方式，用「標售底價」將大孝大樓賣給民眾服務社。

委員批評，國民黨以民眾服務社當人頭，幫忙買下新隆國宅的大孝大樓後，幾年後不動產就移轉給黨，國民黨還曾出租大孝大樓辦公廳舍給教育部，最後以14.5億元賣給建商，已被拆除改建豪宅。

委員強調，該案對國民黨追徵7.8億元，國民黨至今仍未繳，全案送交行政執行署強制執行，近日有通知行政執行署，國民黨在永豐銀行帳戶還有400多萬元，可強制執行收繳國庫。

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