國台辦批「中共代理人」修法阻交流 陸委會控滲透分化

2019-08-22 18:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕「中共代理人」修法將列為立法院下會期優先法案，以防堵中國勢力入侵台灣，中國國台辦主任劉結一今天稱，民進黨政府修法目的是阻止兩岸正常交流，「注定失敗」。陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，面對中共近年來對台灣的滲透、分化，並透過民間團體積極在台營造統戰氛圍，已危害國家安全跟社會安定。

劉結一今天上午在天津出席「第8屆兩岸和平發展法學論壇」，他在致詞時宣稱，「民進黨政府使用所謂修法等種種手段阻止廣大台灣同胞進行正常交流，阻止廣大台青來大陸就業發展、追夢築夢」。

邱垂正強調，面對中共近年對台灣滲透、分化，政府參考國外立法，在現行法制基礎上，研議相關規範。但目前各界對於未來法律規範，要採取何種制度設計，仍存有爭議。而研議中的法案，如何跟現行法令銜接與適用等，都需要進一步研議。陸委會將會同專家學者、各界意見，尋求社會共識。

邱垂正指出，對於正當做生意的台商，不會受到這項修法規範的影響，請台商協會的會長、幹部與台商朋友們放心。未來政府也會持續溝通、重視台商建言、化解疑慮並建立共識，根本不存在所傳的「寒蟬效應」或「濫殺無辜」的說法，行政部門及立法部門會朝向，合憲合法、完善可行、明確嚴謹方向來處理。

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