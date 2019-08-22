中小學校長聽訓「習五條」 陸委會籲注意社會觀感

2019-08-22 17:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕暑假是中國對台灣校園統戰的「旺季」，對岸不僅鎖定我大學，連中小學校長、師生也不放過，暑假就至少有200名中小學校長赴中，參加活動多有統戰的「台辦系統」色彩，甚至在台下聽中國官員「習五條」。對此，陸委會表示，應考量國家整體利益與社會觀感，避免呼應陸方對台統戰作為。

「第五屆京台基礎教育校長峰會」上月10日在北京通州區舉辦，據中媒報導，有兩岸中小學校長、師生代表共400餘人參加，國台辦交流局副局長李京文也與會。通州區委副書記趙磊致詞表示，峰會貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記「告台灣同胞書」40週年紀念會重要講話精神，秉承「兩岸一家親」理念。

對此，陸委會表示，這類赴陸交流活動背後多有台辦或統戰部門主導，具濃厚的政治目的，政府有責任與義務揭露中共對我之統戰圖謀與政治意涵，因此要特別呼籲學校教育人員、青年朋友對於中國大陸邀請參加交流活動，應提高警覺，審慎評估，避免落入中共統戰圈套。

陸委會指出，政府支持兩岸進行正常健康有序交流立場並未改變。惟中共在今年初提出「習五條」後，加大對我校園教師、青年學生的統戰工作，並常藉文教交流名義包裝其政治意圖，吸引我方教育人員及青年朋友赴陸參加暑期交流活動。相關活動行程多刻意片面呈現陸方發展美好假象，欲提升國人對陸方的好感及認同。

陸委會說，教育部已於今年5月間，再次提醒各級學校應注意陸方相關交流活動內容，並要求學校應遵循現行兩岸法規及政策，強化自我監督，確保兩岸正常有序交流。陸委會將持續與教育部等相關部會共同關注陸方推動對台教育人員及青年學生的相關政治操作，也再次提醒我方教育人員，應注意陸方相關交流活動背後之政治意圖。

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