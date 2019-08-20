中共代理人修法效應》「海陸」聯手闢謠 化解台商疑慮

2019-08-20

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨為爭取二○二○繼續執政，除了擴大兩岸論述的社會支持，對台商工作也上緊發條，尤其近來「中共代理人」修法引發台商憂慮，海、陸兩會聯手滅火。陸委會強調「台商協會幹部非中共代理人修法規範對象」，海基會更加強與台商溝通。海基會副董事長姚人多受訪表示，他現在的工作，就是要把台商的情緒「穩住」。

二○二○總統大選逐漸增溫，台商及眷屬選票也成為各陣營爭取的對象，因此，在選前敏感時機，海陸兩會第一時間滅火，就怕台商反撲，希望化解誤會，避免衝擊明年的選情。

對於台商對「中共代理人」修法表達憂心，姚人多表示，台商焦慮修法通過後，在中國大陸擔任台商協會會長或台企聯幹部，就會變成中共代理人。台商也質疑，在中國做生意和台灣制度不一樣，總是會有為難的地方，但台灣政府沒有考慮台商的處境，台商一旦被列為中共代理人，承受法律責任，就無法回台灣、失去台灣這個根、這個家。

姚人多︰修法沒有入罪台商的問題

姚人多澄清，陸委會已說明，中共代理人修法不會影響正常的商務運作，也不會有限制台商投資經營及權益的問題，更沒有入罪台商的問題。

姚也指出，台商的憂慮，表現在台企聯八月所發表的聲明，該聲明指民進黨政府讓台商回不了家，但這套修法從來就不是針對台商，台商並不是站在國家安全的對立面，民進黨政府也從來沒有這個想法。只是修法推出來時，規範對象不夠明確。之後，陸委會已經發表嚴正聲明，希望台商朋友放心，規規矩矩做生意都沒關係，擔任台企聯的幹部也不會有問題。

針對陸委會澄清 台商群組正面回響

姚認為，他是要讓台商知道，國民黨執政時期的海基會是海基會，民進黨執政時期的海基會還是海基會，海基會不會分黨派，都是為了台商服務。他現在的工作，就是要把台商這塊「穩住」，化解台商對民進黨執政後，海基會就全面綠化、意識形態化的焦慮。

對於陸委會澄清及姚人多在臉書發文，強調修法過程要讓台商「放心」、台商要有「信心」、台商要相信海基會的「決心」，台商私下群組也有正面回響，認為可讓台商寬心。

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