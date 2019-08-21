反送中》台港同心、醫護同行！ 逾百台灣醫護「快閃」挺香港

2019-08-21 18:28

〔記者林惠琴／台北報導〕香港警察強力鎮壓「反送中」示威群眾，更導致有醫護人員眼睛中彈，造成失明，不只掀起人民的憤怒，台灣醫護人員也自行發起「台灣醫護撐香港」的活動，今日下午6點逾百名醫護人員聚集在台大醫院門口快閃大合照，齊喊「台港同心，醫護同行」的口號，表達力挺香港醫護的立場！

該活動由台大醫院企業工會、台北市醫師職業工會主辦，在聲明中指出，香港政府的鎮壓行動不斷超越認知底線，從非對等地使用有強大殺傷力的武器，再到無差別地對市民使用這些武器，甚至衝進去急診室干擾醫療進行與抓人，以及以布袋彈攻擊醫護人員導致永久失明。

聲明內容也強調，「我們是醫護人員，守護市民的生命與健康是我們最高的價值，不管政府自認自己的權力有多巨大、目的有多正確，我們都譴責這樣傷害市民的行為」、「我們是一群來自台灣的醫療工作者，我們和香港的醫護同袍們站在一起！」。

台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯表示，這場活動主要是譴責香港警方連日來不當的鎮壓手段，加上對於香港13家醫院的醫護人員透過自發性活動表達不滿，台灣醫護人員實在很感動，因此希望藉此次活動表達對於他們的精神支持，並呼籲香港政府應該回應民眾訴求，不要再讓人民受到傷害。

此次活動在台大醫院門口舉行，擔心影響其他民眾行動，因此在集合後就於6點進行大合照，並於6點5分散場，齊喊「民主台灣稱香港、醫護人員撐香港」、「台港同心，醫護同行」的口號，展現「台灣醫護撐香港的決心」。

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