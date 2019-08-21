反送中》「日本反送中第一人」 和服模特兒IG粉絲1小時暴增3倍

2019-08-21 00:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本和服模特兒平野鈴子長期關注香港「反送中」運動，並且多次在東京發起「與世界共同保護香港」遊行。20日晚間，香港連登討論區有網友發問，為什麼身為「日本反送中第一人」的平野鈴子，其IG追蹤者連2000人都沒有？該文發出後，平野鈴子的追蹤者呈現爆炸性增長，短短一個多小時就增加至8000人。

根據「立場新聞」報導，平野鈴子持續關注反送中運動，並在日本東京街頭舉辦遊行。她曾發下豪語，每逢週六都要從東京日比谷公園遊行到東京車站，直到《逃犯條例》撤回為止。

據報導，早在6月15日，她已曾從東京坐新幹線赴名古屋，參與反送中示威，向日本人解釋反送中來龍去脈，並呼籲日本人關注。平野鈴子表示，自己曾到訪香港兩次，並且非常喜歡香港。一來，她在香港有不少朋友，二來，也覺得香港人很溫暖、有人情味，因此希望為這城市做點事。

平野鈴子認為，一旦《逃犯條例》通過，受影響的不僅是香港，更是台灣、以至東亞地區。

20日晚間，有香港網友發文質疑，為什麼如此關心香港反送中運動的平野鈴子，她的IG追蹤者連2000人都不到？文章一出，獲得大批網友響應，追蹤者呈現爆炸性增長，至截稿時，已經增加3倍達8000人。

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