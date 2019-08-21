英駐港職員真的「送中」！ 鄭文傑家屬：毫無音訊、焦慮無助

2019-08-21 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國駐港總領事館職員、香港人鄭文傑（Simon Cheng），8日晚間自中國深圳搭高鐵返港途中，以簡訊向女友報平安後隨即「人間蒸發」，迄今毫無音訊。家屬今日凌晨在臉書上發表關於鄭文傑失蹤情況之聲明，表示至今未收到中國相關部門行政拘留通知書，並感到非常無助，希望鄭文傑能早日回港。

在鄭文傑「被失蹤」消息傳出之後，香港民眾便建立「釋放Simon Cheng」臉書粉專發表家屬聲明。家屬表示，鄭文傑在8日從香港赴深圳出差，當日晚間搭乘高鐵返港，大約晚上10時許以What's app和微信告知女友正在過關，隨後便失去聯繫。

家屬指出，曾在9日便向警方及香港入境處求助，但僅被告知可自行去中國內地報案。而在香港入境處與駐粵辦聯繫後，在10日以口頭告知家屬鄭文傑被中國「行政拘留」，但卻無法進一步得知拘留原因、場所和期限；甚至至今未有任何有關單位的行政拘留通知書。

經過律師查證後，發現此案為深圳市公安局負責，但家屬至今未能知悉鄭文傑被關押於何處，甚至不能律見，而相關的拘留所及派出所均未有鄭文傑的身影，廣州鐵路公安局也聲稱不清楚其下落。

據悉，鄭文傑受僱於英國駐香港總領事館蘇格蘭國際發展局，現年28歲。家屬在其失蹤後便在9日向英國領事館求助，領事館也表示高度關注，試圖了解情況，但所能得知資訊有限。

港台人士「被送中」事件近年頻傳，香港「銅鑼灣書店」老闆林榮基，曾因販售「中國禁書」在2015年10月23日失蹤，而後證實遭中國當局關押8月，林榮基預計近日在台灣重開書店。而國人李明哲也在2017年3月19日於廣東失蹤，而在同年5月底被中國證實，李明哲涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」遭逮捕，至今未仍返台。

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