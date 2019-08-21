反送中》下一個「冰桶挑戰」？ 港人發起「Eye4HK」挑戰

2019-08-21 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕還記得2014年的「冰桶挑戰」帶來的現象級事件嗎？韓國電影《屍殺列車（屍速列車）》的資深演員金義聖，多次表態支持港人「反送中」運動，近日金義聖上傳了一張手遮右眼的自拍照，聲援日前右眼遭香港警察射瞎的救護員。有香港網友以此為靈感，發起了「#Eye4HK Campaign（#為港遮眼挑戰）」挑戰，呼籲全世界的網友今晚8點一起上傳手遮右眼的自拍照。

根據本報今日報導，金義聖不但聲援港人訴求，昨（20）日也號召電影劇組人員一起手遮右眼自拍。金義聖表示，「我正在韓國的釜山，我們新電影的工作人員都站在一起，表態出我們支持香港人。你們並不孤單，我們一直都在。」金義聖向南韓網友解釋，這是為了聲援站上街頭被港警以布袋彈打穿護目鏡恐有失明之虞的女子。

有香港網友在「連登討論區 」上發文說，這次的行動參考2014年的「冰桶挑戰」（Ice Bucket Challenge），而該挑戰帶來的廣大迴響使世界認識到漸凍人症。香港網友呼籲，今晚8點開始「#Eye4HK Campaign」的行動，運用網路的力量，呼籲全球關注香港警察對示威者施予不對等的暴力，而這也是為了宣揚言論集會自由、免於恐懼的自由、程序公義、法治、民主等普世價值。

該網友說，參與者將照片上傳至社群媒體後，可以加上#Eye4HK、#EyeforHK、#NoPoliceBrutality、#FreeFromFear、#DemocracyForHK等標籤，也可標註朋友再予以轉發。

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