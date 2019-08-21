追政治檔案！促轉會、檔案管理局至國民黨中央黨部盤點

2019-08-21 10:43

〔記者施曉光／台北報導〕為了追回政治檔案，行政院促轉會及國發會檔案管理局今天上午在律師陪同下聯手前往位於國民黨中央黨部大樓4樓的黨史館進行實體檔案資料的查核盤點，由於人數超過10餘人，陣仗相當大，因此引起注意，目前相關查核盤點動作仍在進行中。

據了解，促轉會日前就已先發公文告知，經與國民黨協調後決定今天上午前來，對於促轉會、檔案管理局大陣仗動作，國民黨一樓保全先要求進行相關人員證件查核，然後進入4樓黨史館閱覽室前，相關官員也被要求簽名登錄，目前雙方已在閱覽室協調後續作業程序，國民黨中央派出行管會主委邱大展、文傳會代理主委程美華在場溝通協調，國民黨委任律師也在場確保相關權益無害。

邱大展在現場質疑，曾經有黨產會委員公然偽造國民黨的黨史資料，造成國民黨真實檔案與黨產會調查報告所顯示的資料不一樣，國民黨很擔心黨史資料再被變造，希望促轉會查核這些實體檔案時，要一頁一頁的拍照留下存證，促轉會代表則強調，今天會全程錄影，並由律師見證。

為了訴諸輿論，國民黨要求現場開放媒體進入拍攝，儘管促轉會方面不同意，但國民黨還是片面決定通知媒體進入拍攝。

國民黨黨史館副主任吳敏指出，促轉會今天將會帶走的28份實體檔案資料，其實都是一些已公開資料，包括當年提及二二八事件的媒體報導，相關黨務內部報告，黨代表建議黨中央懲處相關人員的發言紀錄，基於史料保存考量，促轉會硬要將這些實體檔案抽走，對於史料的蒐藏保存工作十分「詭異」。

程美華指出，促轉會要求移交國有的33筆檔案資料，都毫無機密可言，除了今天會被帶走的28件外，另外5件目前都在政治大學要做數位化處理，但因促轉會要求，國民黨已去函政大要求返還這五件檔案。

在台北高等行政法院上月24日駁回國民黨聲請停止執行促轉會審定33筆政治檔案移交國有後，國民黨本月初曾發出「黨史館實體史料暫停調閱公告」，宣布自5日起該黨實體史料調閱將無限期暫停，但面對促轉會及檔案管理局要求查核，國民黨也不得不接受查核。（11:11更新）

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