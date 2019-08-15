促轉會複查「維持原處分」 國民黨33筆228檔案須移轉國有

2019-08-15 14:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今年5月依法審定，國民黨持有33筆與二二八事件相關黨史資料為政治檔案，須將檔案原件移交檔案局。事後國民黨不服申請複查，促轉會已在8月上旬完成複查「維持原處分」，再度發函給國民黨告知33筆二二八檔案須移轉國有。

依「促進轉型正義條例」規定，政黨、附隨組織或黨營機構，拒絕將促轉會審定之政治檔案移歸為國家檔案者，可處100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

促轉會委員表示，複查結果維持原處分，依法審定為政治檔案的33筆二二八檔案，國民黨須移轉至檔案局典藏，促轉會已在8月發函給國民黨，希望國民黨在移轉期限截止前配合處理，以利國家檔案的典藏研究。

委員指出，檔案局後續將處理政治檔案相關的移轉、點交、分類作業，至於其它國民黨黨史資料部分，促轉會正繼續辦理審定，政治檔案數量會比第一批來得多。

據了解，促轉會所審定的33筆二二八檔案，有「中央當局對台灣二二八事件之反應與措施」，該件內容提及「主席重視台灣事件派白崇禧前往調查，台行政組織變更陳儀將被調回。」

另外，「台灣謝雪紅處分案」二二八檔案，則與中監會及中組部有關文件，「蔣渭川跨黨嫌疑案」檔案則是中監會、中執會、國防部等有關文件內，對蔣渭川在二二八事變中態度之聲明書及廣播稿等。

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