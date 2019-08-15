非常fiction虛構！作家李喬首見自己被人監控檔案

2019-08-15 21:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會執行「監控檔案當事人閱覽計畫」，今日在臉書粉專公布一段短片顯示，促轉會在7月26日邀請「寒夜三部曲」知名作家李喬，閱覽從未曝光過、長達14年被情治單位紀錄的監控檔案，他看完批評說：「這是一個非常fiction的虛構！」

李喬看完檔案後認為，檔案內容不論真偽，線民有無遮掩，都應該要公開，「這涉及到我思想的核心，這個世界上，每個人都是獨立的，好壞自己負責，不管來源如何都無涉他人。」

促轉會表示，今年五月啟動「監控檔案當事人閱覽計畫」，邀請檔案的當事人閱讀已經解密、尚待整理後才會公開的檔案。受訪者除可提供資訊協助校正檔案內容，也會提供他們對於揭露個人隱私，及威權統治的協力者身份的諮詢意見，促轉會未來將參考這些意見，對相關檔案開放應用進行規劃。

促轉會指出，今年獲得行政院文化獎的作家李喬，雖然大半生在苗栗教書寫作，但也曾經成為「國家的敵人」長期受到監控。

據促轉會掌握的檔案可知，李喬被監控記錄的年代，橫跨解嚴前至2000年為止，尤其集中在他1990年代參與籌組「建國黨」的動態。

促轉會強調，可見威權統治時期的政治偵防工作，並未隨著解除戒嚴、廢止動員戡亂而中止，李喬本人、親友的日常生活仍持續受到程度不一的窺探或騷擾。

李喬在閱讀自己當年被監控的檔案後，他向促轉會提及，「（情治人員）搞不清楚、把我的身份提得太高了，寫這些fiction（小說）根本是在害國、不是害我」。

李喬憶及，他過去因私下播放聲樂家斯義桂的唱片，遭同校邱教官警告；或參與籌組「建國黨」期間，幾度遭到情治人員「監聽」、「登門拜訪」或「公然尾隨」。

對此，李喬始終認為「我平常這麼溫和，除了寫作之外也沒有和外人來往，又怎麼會被監控呢？」，覺得情治單位監控自己是「浪費時間、浪費錢」的事。

據悉，李喬昔日的同事、師專同學是情治單位安插的「線民」，李喬夫人李蕭雲嬌從檔案知道這些「內幕」後，感到相當驚訝、難過；李喬則非常支持公開「線民」的身份，因為「每一個生命都是獨立的，也要為自己負責。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法