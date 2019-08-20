咦？ 陳佩琪槓記者：誰說我比柯文哲更「矯情、討人厭」

2019-08-20 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲市長夫人今（20日）到「聯合新聞網」的臉書粉絲專業貼文，質問該報社記者，其文章到底是引用自哪位網友的說詞，居然說「陳佩琪比她老公還矯情，更討人厭」。對此，網友也紛紛留言幫忙找出該段言論的截圖，還有網友「力挺」陳佩琪，留言說「我同意陳醫師，她沒有她老公那麼矯情，那麼討人厭」，諷刺味十足。

根據該則貼文，陳佩琪質問聯合報邱姓記者到底是引用哪位網友所言「陳佩琪比她老公還矯情，更討人厭」。陳佩琪表示，此番言論是對她的「汙衊」，更具「羞辱」的意圖，最後更問「是一位網友這麼說，還是很多網友都這麼說？」文末，陳佩琪揚言，要是該記者沒給交代，她就要將此「汙衊情事」發佈在自己的臉書。

該則貼文也引來眾多網友議論紛紛。有網友力挺陳佩琪，表示「我覺得陳佩琪沒有比柯文哲更矯情，更討人厭」，也有網友找出該則言論的截圖，還有網友自稱這番言論就是自己說的，更怒嗆陳佩琪未經查證就將所有批評柯文哲的聲音都質疑為1450（指網軍）；也有支持者緩頰，「陳醫師這樣不好吧！阿北罵小英身邊的人都貪污，還說，我說話就是這樣高不高興隨便你，我們都不知道怎麼幫阿北辯護了。」；也有網友力挺陳佩琪提告，並痛批記者的行為。

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