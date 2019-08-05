打臉！曾反對「亮點政治」今卻賞煙火 柯P反覆被酸爆！

2019-08-05 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（4日）與夫人陳佩琪共赴「2019大稻埕情人節」，一同欣賞燦爛煙火。對此，臉書粉專「迷因力量」翻出，柯文哲在2014年的新聞畫面中強調，「我很討厭一次性的活動，一次放煙火就沒有了。」對此，網友引用柯文哲的名言，揶揄柯文哲「改變成真」、「政治不難，唬爛就好」。

臉書粉專「百柯全書」昨也發文指出，柯文哲在2017年的臉書貼文中說道，自己反對放煙火的「亮點政治」。有網友改編過去柯文哲說過的「政治不難，只是找回良心而已」，加以照樣造句，「政治不難，唬爛就好」、「政治真的不難，會轉彎就可以」、「政治不難，變來變去而已」。網友也紛紛感嘆，「最大的柯黑，真的就是以前的柯P！」、「譁眾取寵的政客撈仔」、「標準的政客」、「別惹peggy不開心」。

也有一些網友持不同意見，直呼「人家賢伉儷看煙火錯了嗎？」、「硬要黑（柯文哲）」。對此，網友也有不同意見，「這就跟高雄韓市長一樣，下雨淹水不是不行，但你一直拿解決淹水當作政績時，就會有人用你說的話來檢驗你！」

也有網友感慨說道，「台北的煙火，一下就放完了，香港的催淚彈，卻永遠放不完！」更嘆道，「柯文哲的臉書，請大家幫他們夫妻曬恩愛看煙火的照片修圖，很多人都留言閃瞎了，可是真正會瞎的，是那些不知明天還有沒有希望的香港人，他們要面對的，是各式各樣的攻擊武器。」

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